Magritte du cinéma 2022 - "Une vie démente" d'Ann Sirot et Raphaël Balboni désigné "Meilleur film"

"Une vie démente" d'Ann Sirot et Raphaël Balboni a été désigné samedi "Meilleur film" lors de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma à Bruxelles. Le long métrage est l'un des grands gagnants de la soirée, avec sept distinctions au total, ex æquo avec "Un monde" de Laura Wandel.Dans la catégorie "Meilleur film", "Une vie démente" s'est imposé face à "Adoration" de Fabrice du Welz, "Filles de joie" de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, "Les intranquilles" de Joachim Lafosse et au premier film "Un monde" de Laura Wandel. (Belga)

