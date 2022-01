Malaisie: des milliers d'habitants fuient les inondations qui s'aggravent

Des milliers de personnes ont dû fuir face à l'aggravation des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans sept États de Malaisie, ont indiqué les autorités dimanche, alors que plus de 125.000 personnes ont déjà dû être déplacées au total depuis la mi-décembre.L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a indiqué que le mauvais temps allait perdurer jusqu'à mardi. Une cinquantaine de personnes ont perdu la vie jusqu'à présent dans ces intempéries, et deux personnes sont portées disparues, selon un message de la police sur Facebook samedi. La Malaisie subit chaque année des inondations pendant la saison des pluies, qui entrainent régulièrement des évacuations massives. Mais les autorités ont été prises en défaut par les pluies ininterrompues qui ont commencé le 17 décembre, entraînant des crues et inondant les villes. Selangor, l'État le plus riche et le plus densément peuplé du pays, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, est l'une des régions les plus touchées. Environ 117.000 des personnes évacuées depuis la mi-décembre ont pu retourner chez elles, mais près de 10.000 personnes ont dû trouver refuge dans des centres de secours, selon les données officielles. (Belga)