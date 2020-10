Mali: l'aide militaire américaine suspendue jusqu'à des élections

L'assistance militaire des Etats-Unis au gouvernement de transition malien installé à la suite du putsch d'août restera suspendue jusqu'à la mise en place d'un gouvernement issu d'élections, a annoncé mercredi un haut responsable américain.Un tel gouvernement ne devrait pas entrer en fonctions avant 18 mois au moins, durée fixée par les nouvelles autorités maliennes pour la période de transition politique censée conduire à des élections générales et ramener les civils au pouvoir. Les Etats-Unis ont annoncé suspendre leur assistance sécuritaire au Mali après le coup d'Etat militaire qui a renversé officiellement sans effusion de sang le président élu Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août, après des mois de contestation politique dans le pays en guerre. Les militaires ont depuis installé un président et un gouvernement de transition, tout en conservant une emprise forte sur le pouvoir. Washington considère la nomination récente d'un gouvernement de transition comme un "pas initial vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel par des élections libres et justes", a affirmé l'émissaire des Etats-Unis pour le Sahel, Peter Pham. "Mais tant que celles-ci n'ont pas eu lieu et qu'un gouvernement constitutionnel n'a pas été rétabli, nous sommes obligés par la loi américaine de restreindre notre assistance (...) militaire au régime", a-t-il ajouté dans un entretien téléphonique avec des journalistes. M. Pham, qui était au Mali la semaine passée, n'a pas précisé les montants concernés. Mais il a souligné que cette assistance n'incluait pas l'aide humanitaire ou au développement qui transite par les partenaires non-gouvernementaux et internationaux et "qui constitue l'essentiel de notre assistance au Mali". (Belga)

