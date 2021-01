Malines, Louvain et Ostende rejoignent Alost dans le dernier carré de la Coupe de Belgique de basket

Ostende a confirmé sa victoire du match aller face au tenant du titre Anvers (58-63) dimanche après-midi lors du retour des quarts de finale de la Coupe de Belgique de basket. Malines a aussi décroché son ticket malgré sa défaite 68-71 face à Limburg United tout comme Louvain qui s'incline au Spirou de Charleroi (80-71) mais qui se qualifie grâce à sa victoire du match aller.Battu de onze points au match aller (84-73), le Spirou était contraint à l'exploit face à Louvain. Et dans un premier temps, les Carolos se reposaient sur leur duo Libert (16 points) - Lambrecht (19 points) pour prendre les commandes et même résorber l'écart après 12 minutes (27-16). Mais côté louvaniste, on pouvait compter sur un Jonas Delalieux encore une fois en réussite au périmètre (18 points dont 4x3) pour faire 37-37 et 59-55 à l'entame du dernier quart. Dix dernières minutes particulièrement tendues qui voyaient les Carolos remettre les compteurs à zéro (80-69 à 14 secondes de la fin) avant que Stith n'offre la qualification à Louvain (80-71). Facile vainqueur lors du match aller à Limburg United, Malines a validé son ticket pour les demi-finales. Terry Deroover a terminé meilleur marquoir malinois avec 17 points, Yannick Desiron (Limburg United) en a inscrit 19. Dans le dernier match de la journée, Ostende n'a pas éprouvé de difficultés à confirmer sa victoire du match aller en s'imposant 58-63 sur le parquet d'Anvers avec 15 points de Thomas Welsh. Côté anversois, Ibrahima Fall Faye a inscrit 14 points. En demi-finales, Alost affrontera Ostende alors que Louvain défiera Malines pour une place en finale. (Belga)