Malisse et Wilander encore battus dans le Trophée des Légendes de Roland-Garros

Xavier Malisse, 41 ans, et son partenaire suédois Mats Wilander, 57 ans, ont été battus 6-4, 0-6, 10/7 par le Chypriote Marcos Baghdatis, 36 ans, et le Croate Goran Ivanisevic, 50 ans, dans leur deuxième match du Trophée des Légendes de Roland-Garros, vendredi, dans le groupe A.Malisse et Wilander s'étaient inclinés mercredi face aux Français Sébastien Grosjean et Cédric Pioline. Ils affronteront encore un autre duo français, composé de Mansour Bahrami et Julien Benneteau. (Belga)