Manchester City et Kevin De Bruyne s'imposent 0-2 à Old Trafford dans le derby mancunien

Manchester City et Kevin De Bruyne, titulaire, sont allés s'imposer 0-2 sur la pelouse de Manchester United dans le 186e derby mancunien, samedi après-midi à Old Trafford dans le cadre de la 11e journée de Premier League.Un but contre son camp d'Eric Bailly à la 7e minute a rapidement placé les Citizens aux commandes. Bernardo Silva doublait la mise en toute fin de première période. Manchester City prend la 2e place du classement avec 23 points, à 2 unités du leader, Chelsea, qui reçoit Burnley plus tard dans la journée. Les Red Devils sont 5e avec 17 unités. (Belga)

