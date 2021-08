Manchester City prolonge Ruben Dias jusqu'en 2027

Ruben Dias a signé un nouveau contrat avec Manchester City. Le défenseur portugais de 24 ans, Joueur de l'année lors de la défunte saison, est désormais lié au club de Premier League jusqu'en juin 2027, ont annoncé les champions en titre lundi.Dias a impressionné pour sa première saison en Angleterre, formant avec un John Stones un redoutable duo défensif chez les Skyblues. Arrivé en provenance de Benfica en septembre 2020, il a déjà disputé 55 matches avec City, remportant un titre de champion et une Coupe de la Ligue, tout en disputant la finale de la Ligue des Champions. Ses performances lui ont permis d'être élu Joueur de l'année par la FWA, l'association des journalistes sportifs anglais, et Défenseur de l'année en Ligue des Champions. "Je suis très content de ce nouveau contrat", a lancé le joueur, cité sur le site de son club. "J'ai profité de chaque minute passée à City depuis mon transfert l'année dernière. Jouer pour ce club a surpassé toutes mes attentes, c'est un plaisir indescriptible de faire part de cette équipe incroyable. J'aimerais aussi remercier Pep (Guardiola, son coach, ndlr) pour la façon dont il m'a aidé à me développer en tant que joueur." Dias a disputé l'intégralité des quatre rencontres de City depuis le début de saison, dont trois en Premier League. Après une défaite inaugurale contre Tottenham, la bande à Kevin De Bruyne s'est imposée 5-0 contre Norwich City puis 5-0 contre Arsenal et pointe à la 7e place. (Belga)