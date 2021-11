Manchester United se sépare de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United a annoncé le limogeage de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.Le Norvégien, en poste depuis 2018, est licencié au lendemain de la déroute de son équipe à Watford (4-1) lors de la 12e journée de Premier League. Une nouvelle défaite, la 5e en championnat, alors que les Red Devils ont un match capital à Villarreal, mardi en Ligue des Champions avant un déplacement chez le leader Chelsea dimanche et ensuite la réception d'un Arsenal en grande forme le jeudi suivant. En Premier League, les Red Devils ne sont que septièmes avec 17 points, à douze longueurs du leader Chelsea, et pourraient encore perdre deux places en cas de résultats positifs de Tottenham et Everton dimanche. "Ole restera à jamais une légende à Manchester United et c'est à regret que nous avons pris cette décision difficile", écrit le club dans un communiqué, précisant qu'un adjoint de Solskjaer, Michael Carrick, assurera l'intérim pour les prochains matches. Ancien joueur de Manchester United entre 1996 et 2007, Ole Gunnar Solskjær, 48 ans, s'était installé sur le banc d'Old Trafford en décembre 2018 après le limogeage de José Mourinho. (Belga)