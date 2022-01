Manifestation contre les mesures sanitaires : onze arrestations judiciaires

Onze personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire dont trois mineurs, a rappelé le parquet de Bruxelles mercredi, concernant les graves incidents survenus en marge de la manifestation contre les mesures sanitaires. Dimanche, la "Manifestation européenne pour la démocratie" a rassemblé à Bruxelles quelque 50.000 personnes. L'action avait pour but de susciter un débat de société sur les mesures sanitaires décidées pour freiner la propagation du coronavirus."Trois suspects mineurs ont été arrêtés. Deux d'entre eux ont été déférés devant un juge de la jeunesse et le troisième a été relaxé après interrogatoire", a indiqué Martin François, substitut du procureur du Roi de Bruxelles et porte-parole, lors d'une conférence de presse mercredi. "Huit suspects majeurs ont également été arrêtés. L'un d'eux a été mis à disposition du parquet de Bruxelles et est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel néerlandophone le 17 février. Les sept autres ont été relaxés après audition. Cela ne veut cependant pas dire impunité. L'enquête se poursuit", a-t-il expliqué. Tim De Wolf, le procureur du Roi de Bruxelles faisant fonction, et Michel Goovaerts, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, étaient également présents à la conférence de presse. Ils ont rappelé la manière de procéder de la police dans le cas d'émeutes qui surviennent en marge d'un événement. Dimanche, le cortège de la "Manifestation européenne pour la démocratie", rassemblant 50.000 personnes selon la police, s'est élancé depuis la gare du Nord à Bruxelles, pour rejoindre le Cinquantenaire, dans le quartier européen. Immédiatement après la dislocation du cortège, un groupe individus violents s'en sont pris aux forces de l'ordre. (Belga)