Manifestation pour le pouvoir d'achat: Les grandes surfaces peu touchées

Les grandes surfaces n'étaient dans l'ensemble que peu concernées par les actions syndicales prévues lundi dans le cadre de la manifestation pour le pouvoir d'achat. Quelques enseignes Makro sont tout de même restées portes closes en raison de la situation particulièrement problématique du personnel de ce groupe, a indiqué la CNE.Chez Colruyt, l'activité logistique et le travail en supermarchés n'étaient pas perturbés. "Il n'y a aucun souci majeur. On note quelques absents par-ci, par-là, mais les magasins sont bien ouverts", a expliqué une porte-parole. Des manifestants étaient présents devant des supermarchés de la marque Carrefour, mais ici aussi sans causer de forte perturbation sur l'activité globale. Tous les magasins étaient ouverts. "L'impact est variable selon les magasins avec des rayons en service qui sont parfois fermés par manque d'expertise disponible", soulignait une porte-parole assurant que les clients étaient tout de même accueillis avec le sourire. Le constat était similaire chez Delhaize où malgré l'un ou l'autre rassemblement, tout fonctionnait correctement sur le plan logistique et en magasins. En région liégeoise, la CNE indiquait de son côté que les magasins de la marque au lion étaient "fort touchés" avec des chefs présents dans les rayons pour combler le manque de personnel. (Belga)