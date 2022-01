Manifestations contre les mesures sanitaires - "Notre société n'acceptera jamais la violence aveugle", déclare le Premier ministre

"Notre société n'acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l'égard de nos forces de l'ordre", a déclaré dimanche soir le Premier ministre Alexander De Croo via son porte-parole. en réaction aux émeutes qui ont suivi une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles."La liberté d'expression est l'un des fondements de notre société. Chacun est libre de manifester son opinion. Mais notre société n'acceptera jamais la violence aveugle, et encore moins à l'égard de nos forces de l'ordre. Les personnes impliquées ce dimanche seront poursuivies", selon la déclaration du Premier ministre. Des images de violences envers la police circulaient dimanche après-midi sur les réseaux sociaux, montrant notamment des policiers retranchés dans une bouche de métro après avoir été pris à partie par des protestataires. "Journée difficile aujourd'hui sur Bruxelles", a pour sa part tweeté le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close. "Rien ne peut justifier les agressions physiques dont ont été victimes les forces de l'ordre. En concertation avec le procureur du Roi nous ferons tout pour identifier les auteurs." Au total, trois policiers et 12 manifestants ont été emmenés à l'hôpital, mais aucun d'entre eux n'est en danger de mort, a communiqué la police bruxelloise vers 19h00. "Une soixantaine de personnes a été arrêtée administrativement et une dizaine judiciairement pour détention ou jet de projectiles, notamment des matériaux inflammables, rébellion et dégradation de biens publics." (Belga)