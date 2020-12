Manifestations loi Sécurité globale: 95 interpellations et 67 forces de l'ordre blessées

Un total de 95 personnes ont été interpellées samedi en France lors des manifestations contre la loi Sécurité globale, parfois émaillées de violents incidents qui ont fait 67 blessées parmi les forces de l'ordre, selon un "bilan définitif" indiqué dimanche par Gérald Darmanin.A Paris, où les violences et les dégradations ont été les plus fortes, 48 policiers et gendarmes ont été blessés, a précisé le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Un sapeur-pompier a également été blessé dans la capitale par des jets de projectiles selon une source policière. Vingt-cinq personnes, dont deux mineurs, ont été placées en garde à vue à Paris, a indiqué le parquet. La majorité des gardés à vue le sont pour "participation à un groupement formé en vue de la commission de violences", a-t-on précisé de même source, selon un bilan établi à minuit. Une personne est entendue pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique", a ajouté parquet. A Nantes, où des violences ont également été commises, quatre policiers et un gendarme ont été blessé, dont l'un par un cocktail molotov, selon un bilan communiqué par la préfecture de Loire-Atlantique. (Belga)