Manneken Pis aux couleurs du Team Belgium

Alors que les Jeux Olympiques 2020 débutent officiellement vendredi (à partir de 13h00) par la cérémonie d'ouverture au stade Olympique de Tokyo, Mannenken Pis va être habillé aux couleurs du Team Belgium, a annoncé le COIB, le Comité Olympique et Interfédéral belge."Manneken Pis fidèle supporter du Team Belgium", détaille le communiqué. "Notre petit héros national, le plus célèbre des résidents bruxellois à l'intersection de la rue de l'Etuve et de la rue du Chêne, à deux pas de la Grand-Place, sera habillé aux couleurs du Team Belgium". La cérémonie se déroulera en présence des membres de l'Ordre des Amis de Manneken-Pis et de Jean-Marie Amand, Conseiller du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. (Belga)

