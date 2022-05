Manon De Roey victorieuse à Bangkok: "j'attendais ça depuis longtemps"

Manon De Roey a décroché son premier trophée samedi à Bangkok sur le Ladies European Tour (LET) et grimpe à la 3e place de la Race to Costa del Sol, le classement des golfeuses du LET. L'Anversoise, 31 ans, s'était fixée comme objectif un succès sur ce circuit européen première étape avant de tenter de rejoindre le plus haut niveau du golf féminin avec le LPGA."C'est un sentiment fantastique, j'attendais cela depuis longtemps, je suis très heureuse", a confié Manon De Roey au micro des organisateurs au moment de recevoir son trophée. "J'ai bien commencé le tournoi et je me suis retrouvée 2e hier (vendredi), j'étais assez relax pour le 3e tour et j'ai bien commencé avec un birdie dès le 2e trou. Je suis restée patiente et j'ai fait de bons puts". Manon De Roey ponctue ainsi sa bonne forme après avoir terminé sur le podium à l'Open de Madrid la semaine dernière (3e). "Je pense que c'est parce que je crois très fort en mon jeu et je suis restée très patiente pour aller chercher cette première victoire que j'espérais l'an dernier, mais elle arrive cette année et j'en suis très heureuse". Manon De Roey avait pris la 46e place du tournoi olympique l'été dernier à Tokyo. Elle occupe désormais la 3e place (+6) du classement du Ladies European Tour, la Race to Costa del Sol, derrière deux Suédoises Maja Stark, en tête, et Johanna Gustavsson, 2e. (Belga)