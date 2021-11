Maradona un an après: de l'Argentine à Naples, le génie "D10S" commémoré, statufié

La planète football s'est remémoré jeudi son "Dieu", Diego Maradona, disparu il y a un an à 60 ans, laissant le souvenir de gestes de génie et d'une vie de tumultes."Tu vas nous manquer toute notre vie". La Ligue argentine de football a publié à l'occasion de l'anniversaire une vidéo sur la vie, les buts, les trophées de Maradona, ponctuée des mots émouvants prononcés en 2001, après un match hommage: "ce match-là est fini (...) mais puisse ne jamais finir l'amour que vous me portez". Les hommages, individuels et modestes, rendus jeudi près du cimetière -fermé au public - de Bella Vista où repose l'idole, ou devant la maison de son enfance, dans le bidonville de Villa Fiorito, donnaient le ton d'une journée recueillie, discrète, sous un ciel gris de circonstance. A Naples (Italie), où le gaucher magique a évolué sept ans, apportant au club deux titres inédits de champion d'Italie et une Coupe de l'UEFA, les tifosi ont déposé fleurs, photos et hommages autour du "mausolée" dédié à Maradona dans les Quartiers espagnols, célèbre quartier populaire au c?ur de la ville. Une statue en bronze du joueur, commandée par la municipalité, a également été inaugurée devant le stade. Une autre, à l'initiative du club, sera dévoilée dimanche avant un match Naples-Lazio que les joueurs du Napoli disputeront, comme depuis trois semaines, avec des maillots arborant le visage stylisé de l'Argentin, objet d'un culte durable à Naples. (Belga)

