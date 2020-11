Marc Brys, Philippe Clement et Ivan Leko nominés pour le Trophée Raymond Goethals 2020

Les trois nommés pour le Trophée Raymond Goethals 2020 sont, par ordre alphabétique, Marc Brys (Oud-Heverlee Louvain), Philippe Clement (Club Bruges) et Ivan Leko (Antwerp), a-t-on appris ce jeudi matin auprès de l'organisateur Alain Ronsse.Le trophée est revenu à Clement lors des deux précédentes éditions. Un second tour de scrutin décidera en décembre s'il se succédera à lui même, ainsi qu'à Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud'homme (2016) et Felice Mazzu (2017). La cérémonie de remise des prix, qui était normalement prévue le lundi 7 décembre, a été reportée à une date encore à déterminer après le début de l'année, en raison des conditions sanitaires. Le Trophée Raymond Goethals est réservé aux entraîneurs belges ou ayant la double nationalité, travaillant en Belgique ou à l'étranger, dans un club ou en tant que sélectionneur national. Raymond Goethals, décédé le 6 décembre 2004, est considéré comme le meilleur entraîneur belge de l'histoire. Il a notamment remporté la Ligue des Champions avec l'Olympique Marseille en 1993 et la Coupe des vainqueurs de coupe avec Anderlecht en 1978. Le jury du Trophée Raymond Goethals désignera également et pour la deuxième fois, le Prix Dominique D'Onofrio, qui récompensera le meilleur "rookie" (débutant) en Jupiler Pro League. Il devra obligatoirement ne pas être âgé de plus de vingt ans à la date du 31 décembre 2020. Le milieu de terrain d'Anderlecht Yari Verschaeren (Anderlecht) a inauguré le palmarès du Prix Dominique D'Onofrio l'année passée. (Belga)