Marc de Haan désigné nouveau président du Conseil de déontologie journalistique

Les membres du Conseil de déontologie journalistique (CDJ), réunis pour la première fois dans la composition 2022-2025 de l'instance, ont désigné mercredi Marc de Haan, directeur de BX1, comme nouveau président. Le journaliste prend ainsi la succession de Jean-Jacques Jespers dont le mandat de 4 ans prenait fin avec le renouvellement du Conseil.Le règlement du CDJ prévoit que la présidence est dévolue alternativement par période de quatre ans aux journalistes et aux éditeurs composant le Conseil. Il revenait cette fois aux éditeurs de proposer le président et aux journalistes le vice-président. Alain Vaessen, journaliste à la RTBF, assurera la vice-présidence, succédant à Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l'Information et des Sports à la RTBF. Instance d'autorégulation, le CDJ a pour mission de dire la déontologie journalistique et de traiter les plaintes et demandes de médiation en la matière. Il compte 20 membres effectifs et 20 membres suppléants. On y retrouve six représentants des journalistes, six éditeurs, deux rédacteurs en chef et six membres de la société civile. Véronique Kiesel (Le Soir), Martial Dumont (Télésambre), Thierry Dupièreux (Le Ligueur) et Wajdi Khalifa (avocat) rejoignent également le CDJ en tant que membres. (Belga)