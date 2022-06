Marc Sombreffe remplace Mario Franchi, démissionnaire, à la présidence du RFC Seraing

Mario Franchi a démissionné de son poste de président du RFC Seraing qu'il occupait depuis neuf ans (quand le club était encore en 1re provinciale), a annoncé mercredi le club de Jupiler Pro League. Le conseil d'administration a coopté Marc Sombreffe pour le remplacer. Il a déjà été président du club dans le passé et "connaît parfaitement les rouages du club et son environnement".Les objectifs du nouveau président ont été clairement établis : consolider le club au sommet de la pyramide du football belge; cultiver et enrichir la relation avec le FC Metz, actionnaire majoritaire du club; travailler de concert avec l'Académie Jules Bocande pour offrir aux jeunes de Seraing et environs les meilleures conditions de pratique du football, tout en donnant accès à l'élite pour les plus talentueux; et collaborer avec la Ville de Seraing, en particulier pour tous les aspects liés aux infrastructures et à l'organisation des rencontres. Seraing, 17e de la saison régulière, qui a assuré son maintien en Jupiler Pro League en remportant le barrage contre le RWDM (0-1, 0-0), a déjà changé d'entraîneur en vue de la prochaine campagne. José Jeunechamps a été nommé le 20 mai. Il remplace le Français Jean-Louis Garcia arrivé le 3 janvier pour assurer le maintien des Sérésiens qui étaient remontés parmi l'élite à la fin de la saison précédente. (Belga)