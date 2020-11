Marches des libertés: 500.000 manifestants en France

Les "marches des libertés" contre le texte de loi sécurité globale et les violences policières ont rassemblé samedi dans toute la France 500.000 manifestants, selon les organisateurs.La coordination StopLoiSécuritéGlobale, qui rassemble notamment des syndicats de journalistes et des associations de défense des droits humains, fait état de 200.000 manifestants à Paris alors que le ministère de l'Intérieur avait annoncé plus tôt 133.000 participants en France et 46.000 dans la capitale. (Belga)