Marco Odermatt survole le slalom géant de Val d'Isère

Marco Odermatt a remporté le slalom géant de Val d'Isère, la 7e manche de la Coupe du monde de ski alpin, samedi en France. Le Suisse s'est imposé devant le Français Alexis Pinturault et l'Autrichien Manuel Feller.Vainqueur de la première manche plus tôt dans la journée, Odermatt a confirmé dans la seconde en signant le 5e temps. Dominateur, son chrono cumulé de 2:12.31 n'a laissé aucune chance à son plus proche poursuivant, le Français Alexis Pinturault. Tenant du gros globe de cristal, le Français a échoué à 59 centièmes du Suisse. Feller, 8e de la première manche, a lui signé le 6e meilleur temps de la seconde manche pour finir sur la troisième marche du podium à 1.24 du vainqueur. Odermatt, vainqueur du premier géant de la saison à Sölden fin octobre et du Super-G de Beaver Creek le weekend dernier, décroche le septième succès de sa carrière en Coupe du monde. Côté belge, Sam Maes a été éliminé lors de la première manche après sa 43e place en 1:11.02. Seul le top 30 se qualifiait pour la seconde manche. Au classement de la Coupe du monde, Odermatt conserve la tête avec 446 points devant l'Autrichien Matthias Mayer (310) et le Norvégien Aleksander Kilde (229), deux spécialistes des épreuves de vitesse et donc pas au départ samedi. Pinturault grimpe lui à la 4e place avec 205 points. Dimanche, le slalom est encore au programme à Val d'Isère avec notamment la rentrée d'Armand Marchant en Coupe du monde sur sa discipline de prédilection. (Belga)