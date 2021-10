Marin Cilic prend le dessus sur Taylor Fritz en finale à Saint-Pétersbourg

Marin Cilic (ATP 35) a ajouté dimanche à son palmarès le tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg (dur/863.705 dollars). En finale du rendez-vous russe, le Croate s'est imposé en trois sets 7-6 (3), 4-6, 6-4 et 2h23 contre l'Américain Taylor Fritz (ATP 28).Cilic, 33 ans et ancien N.3 mondial, décroche le 20e titre de sa carrière lors de sa 35e finale. Vainqueur de l'US Open en 2014, il attendait un deuxième titre cette saison après avoir remporté le tournoi de Stuttgart en juin. La semaine dernière, il s'était incliné en finale à Moscou face au Russe Aslan Karatsev. Le Croate est tout simplement le sixième joueur actif à atteindre la barre des 20 sacres sur le circuit principal. Il est devancé par Roger Federer (103), Rafael Nadal (88), Novak Djokovic (85), Andy Murray 46) et Juan Martin del Potro (22). Fritz, 23 ans, disputait lui sa première finale de la saison, la sixième sur l'ensemble de sa carrière. Le joueur américain ne compte qu'un seul tournoi à son palmarès: Eastbourne en 2019. (Belga)