Marin Cilic s'offre Andrey Rublev pour se hisser en huitièmes de finale

Marin Cilic (ATP 27/N.27) s'est payé le scalp d'Andrey Rublev (ATP 6/N.5) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.Cilic s'est imposé en quatre sets - 7-5, 7-6 (7/3), 3-6, 6-3 - face au Russe, après deux heures et 38 minutes de jeu. Le Croate, finaliste à Melbourne en 2018 et vainqueur de l'US Open en 2014, affrontera Felix Auger-Aliassime en huitièmes de finale. Le Canadien, 9e mondial et tête de série N.9, n'a fait qu'une bouchée du Britannique Daniel Evans, 24e mondial et tombeur de David Goffin au premier tour, plus tôt samedi 6-4, 6-1, 6-1. (Belga)