Maroc: saisie record de plus de 31 tonnes de cannabis

La police marocaine a annoncé mercredi soir une saisie "record" de plus de 31 tonnes de cannabis dans un entrepôt près de Tanger, au nord du royaume, et l'arrestation d'un homme, a-t-on appris de source officielle.Les policiers "ont mis en échec, mercredi, une grande opération de trafic international de drogues et saisi une cargaison record de 31 tonnes 197 kilogrammes de chira (résine de cannabis)", indique un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). L'opération a été menée dans un entrepôt près de Tanger où le cannabis "a été emballé et fourré dans des figurines de fruits et légumes, dont la couleur et la taille sont susceptibles de faciliter leur sortie du Maroc en tant que produits agricoles destinés à l'exportation", selon la même source. Une grande remorque frigorifique contenant des dizaines de sacs et de ballots remplis de haschisch a également été saisie à cet entrepôt. Un homme de 61 ans, aux antécédents judiciaires, a été arrêté et placé en garde à vue car "soupçonné de liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogues", détaille la DGSN. L'enquête se poursuit afin de "déterminer toutes les ramifications régionales et internationales de ce réseau criminel". (Belga)

