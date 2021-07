Marten Van Riel termine 4e du triathlon, l'or pour le Norvégien Kristian Blummenfelt

Marten Van Riel a franchi en 4e position la ligne d'arrivée de l'épreuve de triathlon des JO de Tokyo lundi matin sur la base nautique d'Odaiba. La médaille d'or a été remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt.C'est le premier titre olympique du Norvégien qui a couvert l'épreuve de 1,5 km nage, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied en 1 heure, 45 minutes et 4 secondes. Il a devancé de 11 secondes le Britannique Alex Yee, médaille d'argent. La médaille de bronze est revenue au Néo-Zélandais Hayden Wilde qui est arrivé 3e à 20 secondes. Marten Van Riel est arrivé quatrième à 48 secondes du vainqueur. Lors de ses débuts olympiques à de Rio de Janeiro en 2016, il avait pris la 6e place. Le triathlète de 28 ans est sorti de l'eau parmi les meilleurs et a ensuite formé un groupe de tête avec huit autres coureurs à vélo. Mais un peloton plus dense s'est ensuite formé, dont seul le Suisse Andrea Salvisberg s'est extrait dans le huitième tour de 5 km. Toutefois cette avance a rapidement été comblée. Marten Van Riel est resté bien placé lors de la course à pied, mais a dû laisser les trois meilleurs s'échapper pour échouer à 28 secondes de la dernière place du podium. Kristian Blummenfelt succède au Britannique Alistair Brownlee, médaillé d'or à Rio et à Londres (2012). Mardi, les femmes disputeront l'épreuve du triathlon, et parmi elles Claire Michel et Valerie Barthelemy qui défendront les couleurs du Team Belgium. L'annonce de l'arrivée mardi d'une tempête tropicale sur la capitale japonaise pourrait toutefois modifier le programme. Le relais mixte est au programme samedi. Van Riel, Michel et Barthelemy feront equipe avec Jelle Geens, à condition qu'il obtienne bien un feu vert pour participer après sa contamination au coronavirus. Dans le cas contraire c'est Noah Servais qui complètera l'effectif des Belgian Hammers. (Belga)

