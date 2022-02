Maryna Zanevska battue au 2e tour des qualifications

Maryna Zanevska a chuté au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1000 de Doha. Samedi dans la capitale du Qatar, la Belge qui est 69e mondiale et 7e tête de série de ce tournoi préliminaire a été battue par la Slovène Kaja Juvan (WTA 92) en trois manches : 2-6, 6-1 et 7-5 au bout de deux heures de jeu.La N.3 belge avait éliminé au premier tour l'Américaine Bernarda Pera (WTA 100) 6-3, 3-0 (abandon). Deux Belges sont directement qualifiées dans le tableau final : Elise Mertens (WTA 22/N.16) qui débutera contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 46) et Alison Van Uytvanck (WTA 55) qui sera opposée au premier tour à la Russe Vera Zvonareva (WTA 45). Une autre joueuse belge tente de rejoindre le tableau principal du simple de cette épreuve sur surface dure dotée de 2.331.698 dollars : Kirsten Flipkens (WTA 324). La Campinoise joue ce samedi son 2e tour des qualifications face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 63), troisième tête de série. . (Belga)