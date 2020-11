Matchs internationaux amicaux - "Cette victoire donne beaucoup de confiance", savoure le sélectionneur finlandais

Markku Kanerva (sélectionneur de la Finlande, victorieuse 0-2 contre la France mercredi en amical au stade de France de Saint-Denis):"Je suis très satisfait de cette victoire et de la manière, face à un adversaire très dur, un champion du monde. Les joueurs ont dû tout donner pour obtenir ce résultat. On a assez bien défendu et on a marqué de jolis buts donc je suis satisfait. C'était la 9e fois qu'on jouait la France, on avait perdu les premières fois. Cette victoire nous donne beaucoup de confiance. La France a évidemment eu pas mal d'occasions, mais on a très bien défendu. Les deux (buteurs) ont débuté, c'est leur première sélection. Ils ont marqué de très beaux buts, j'étais un peu surpris de la façon dont ils se sont adaptés à ce niveau. Ça me pose des problèmes car je vais devoir composer mon onze avec de la concurrence en plus. Les joueurs sur le terrain ont montré qu'ils avaient le niveau. Si les Bleus n'ont pas marqué, c'est car on était très compact en défense, on les a obligés à jouer sur les côtés. L'Euro, c'est l'été prochain, on aura beaucoup de matches d'ici là mais ce qui est sûr c'est qu'il faut réussir à mettre en place notre jeu pour l'Euro, on a de plus en plus faim et notre confiance grandit". La Finlande sera le 3e adversaire des Diables Rouges le 21 juin àSaint-Pétersbourg dans le groupe B au prochain Euro après la Russie (12 juin) et le Danemark (17 juin). (Belga)