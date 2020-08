Mathieu Van der Poel domine le championnat des Pays-Bas

Mathieu van der Poel est devenu champion des Pays-Bas de cyclisme sur route pour la deuxième fois de sa carrière, dimanche. Le coureur d'Alpecin-Fenix s'est imposé en solitaire après 182,5 km de course à Wijster (Drenthe). Il a relégué le deuxième, Nils Eekhoff (Sunweb) à 1:31. Timo Roosen (Jumbo-Visma) a pris la troisième place à 3:08.Van der Poel s'est envolé à 44 km de l'arrivée, creusant immédiatement l'écart sur ses adversaires. Déjà sacré sur la route en 2018, il ajoute un nouveau maillot à sa collection, qui comprend aussi, notamment, sept autres tuniques de champion des Pays-Bas, six en cyclocross et une en mountainbike. Van der Poel, 25 ans, succède au palmarès à Fabio Jakobsen, absent cette année après sa lourde chute au Tour de Pologne. (Belga)