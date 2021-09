Mathieu van der Poel: "Je peux être satisfait de ma prestation"

Arrivé aux Mondiaux après une préparation perturbée par sa chute dans la course de VTT des Jeux Olympiques de Tokyo, Mathieu van der Poel a pris la 8e place d'une course irisée remportée par Julian Alaphilippe, dimanche à Louvain."J'ai abordé cette course avec beaucoup de points d'interrogation compte tenu de ma préparation chaotique. Finalement, je peux être satisfait de ma prestation. Mes jambes n'étaient finalement pas si mauvaises. Le final était très tactique. Les Français ont merveilleusement joué le coup. Je n'ai pas beaucoup de regrets à avoir. Le plus fort a gagné. Alaphilippe a été impressionnant, il mérite sa victoire", déclare le Néerlandais, qui a décidé lundi de prendre le départ des Mondiaux. "Ma préparation n'a pas été idéale, mais je n'ai pas bluffé, comme certains le pensaient. Je suis fier de ma place dans le top 10. Maintenant place à Paris-Roubaix !" (Belga)