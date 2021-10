Matthias Casse a faim de judo avant le Grand Chelem de Paris

Matthias Casse attend avec une grande faim de judo le Grand Chelem de Paris où il sera en action dimanche, mais en même temps il se projette déjà avec beaucoup d'ambition vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024.Après les Jeux Olympiques de Tokyo, Matthias Casse a pris un congé d'un mois, puis a repris l'entraînement avec enthousiasme. "Après Tokyo, j'étais complètement vidé après cinq années difficiles pour me qualifier pour ces Jeux", a réagi un Matthias Casse détendu lors de la visioconférence de presse, mardi soir. "J'ai apprécié ce mois de vacances, mais dès le premier entraînement, j'ai recommencé à apprécier les séances d'entraînement. Cela a sans doute à voir avec le groupe important et enthousiaste avec lequel nous nous trouvons maintenant sur le tapis. Ce potentiel est là depuis longtemps, mais ce n'est qu'après la levée des mesures Covid qu'il est possible de faire monter toute l'équipe sur le tatami". Matthias Casse espère atteindre son premier sommet lors des Championnats d'Europe qui se dérouleront fin avril à Sofia, la capitale bulgare. "Nous avons maintenant commencé de nouvelles techniques, qui devraient nous permettre de devenir champion olympique aux Jeux de Paris. Dans les mois qui précèdent l'Euro, nous n'avons pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit, mais nous voulons travailler sur la préparation et tirer des enseignements des compétitions que nous allons disputer. Le printemps sera une période difficile pour Matthias Casse. "En janvier, je passerai mes quatre derniers examens de baccalauréat de chimie, puis je devrai encore effectuer un certain nombre de stages pour obtenir mon diplôme. Il sera particulièrement difficile d'intégrer les stages de judo, les compétitions et les stages d'études dans un emploi du temps gérable. Mais après cela, je pourrai me concentrer pleinement sur le judo. Après ma carrière de judoka, je peux toujours poursuivre mes études, dans l'hypothèse où je n'aurais pas d'avenir dans le judo", a conclu le médaillé de bronze en moins de 81 kg aux JO de Tokyo. (Belga)