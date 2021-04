Matthias Jaissle, 33 ans, nouvel entraîneur de Salzbourg

Dans la foulée de l'annonce jeudi matin du départ de Jesse Marsch à Leipzig, la formation autrichienne de Salzbourg, autre club de la galaxie Red Bull, a déjà communiqué le nom du successeur de l'Américain. Il s'agit de Matthias Jaissle, 33 ans, qui a paraphé un contrat jusqu'en juin 2023. Ancien joueur, l'Allemand possède une trajectoire hors du commun.Formé au VfB Stuttgart jusqu'à ses 18 ans, Jaissle a ensuite rejoint Hoffenheim, qui évoluait alors encore dans les divisions inférieures. Ralf Rangnick, son coach d'antan, a fait de lui un joueur titulaire, participant à la montée du club en Bundesliga. Mais après une rupture des ligaments croisés en 2009 et des soucis au tendon d'Achille la saison suivante, il a raccroché les crampons à l'âge de 26 ans à peine. Il a directement entamé une carrière dans le coaching et a débarqué à Leipzig en 2014, où il a encadré des équipes de jeunes jusqu'en 2017. Après un passage de deux saisons (2017-2019) en Suède, où il était l'assistant d'Alexander Zorniger à Bröndby, il a intégré l'académie de Salzbourg pour y diriger les U18. En janvier, il a été nommé T1 du FC Liefering, formation de D2 autrichienne et club satellite de Salzbourg. Il a remporté 8 de ses 12 matches depuis sa prise de fonction et ses troupes pointent à la 2e place à cinq journées de la fin, à deux longueurs du BW Linz. Il aura la lourde tâche de remplacer Jesse Marsch, bien parti pour apporter un second doublé coupe-championnat de rang à Salzbourg. En effet, Salzbourg est en tête des playoffs autrichiens avec six points d'avance à quatre journées de la fin et jouera la finale de la Coupe contre LASK Linz samedi. (Belga)