Matz Sels et Strasbourg mettent la pression sur le podium avec une victoire à Angers

Dimanche après-midi, la 24e journée de Ligue 1 a vu plusieurs Belges en action. Matz Sels a réussi à tenir le zéro avec Strasbourg pour obtenir la victoire en déplacement à Angers 0-1. Kévin Gameiro a inscrit l'unique but strasbourgeois en début de rencontre (11e). Dans les cages, Matz Sels a obtenu une 3e clean sheet en 4 matchs.Nantes a réussi à prendre les trois points face à Reims, grâce à un but de l'ancien Gantois Moses Simon. Maxime Busi à droite et Wout Faes dans l'axe représentaient la Belgique dans la défense rémoise, mais ils n'ont pu empêcher la défaite des leurs, réduits à dix après un carton rouge pour Yunis Abdelhamid (14e). Au classement, Strasbourg (41 points), 4e, colle aux deuxième et troisième places du podium occupées par Marseille (43 points) et Nice (42 points). Nantes grimpe à la 8e place (35) alors qu'Angers (29) et Reims (27) se suivent en 13e et 14e position. (Belga)