Maurizio Sarri officiellement nommé entraineur de la Lazio Rome

Le club de la Lazio Rome, pensionnaire de première division italienne, a officiellement annoncé l'arrivée de son nouvel entraineur, Maurizio Sarri.Le club de la capitale italienne a annoncé la nouvelle d'une manière surprenante. Plus tôt dans la journée, le club avait posté sur Twitter un message contenant uniquement un émoji cigarette accompagné d'un rébus qui ne laissait peu de doutes sur l'identité de Sarri, réputé pour être un fumeur invétéré. Renvoyé par la Juventus de Turin en août 2020, l'homme de 62 ans restait sans clubs depuis. L'entraineur avait notamment payé son élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le technicien est notamment passé par Naples et Chelsea. Il succèdera à Simone Inzaghi, le nouvel entraineur de l'Inter Milan. Maurizio Sarri a paraphé un contrat de deux ans à la Lazio, sixième de la dernière saison de Serie A. Il aura la tâche de qualifier les Biancocelesti pour la plus grande compétition européenne de clubs, la Ligue des Champions. (Belga)