Max Verstappen devance les Mercedes pour la dernière séance d'essais libres à Bahreïn

Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus de rapide lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn samedi. Il a bouclé les 5,412 km du circuit de Sakhir en 1:28.355.Le Néerlandais a devancé les deux Mercedes de Lewis Hamilton (+0.263) et Valtteri Bottas (+0.366). Son équipier chez Red Bull Alexander Albon, victime d'un crash vendredi, s'est classé 4e (+0.663). Carlos Sainz (McLaren/+1.100) complète le top 5. Du côté de Ferrari, le week-end noir se poursuit avec une 13e place pour Sebastian Vettel (+1.504) et une 15e pour Charles Leclerc (+1.828). Samedi, les qualifications sont prévues sur le coup de 15h00. Dimanche, le départ du Grand Prix de Bahreïn, la 15e des 17 manches du championnat du monde, sera donné à 15h10. (Belga)