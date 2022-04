Médecins du Monde dénonce la fermeture future de centaines de lits pour les sans-abri

D'ici la fin mai, plus de 500 lits pour personnes sans-abri disparaîtront à Bruxelles. Des fermetures qui interviennent alors que les centres pour personnes sans-abri sont pleins à craquer depuis des mois, dénonce vendredi Médecins du Monde dans un communiqué.Alors que la capacité d'accueil doit absolument être renforcée à Bruxelles, c'est l'inverse qui se produit, affirme l'organisation qui juge incompréhensible la suppression de centaines de lits. "Alors qu'en 2019, environ 40-50 personnes venaient habituellement frapper à notre porte chaque soir, nous en accueillons désormais entre 80 et 120 par maraude", expliquent les bénévoles du Medibus de Médecins du Monde. "Depuis le début de l'année, nous avons dû annoncer une trentaine de fois que nous n'avions pas trouvé de solution d'hébergement. Et nous devons à présent expliquer à ces personnes que 500 autres places vont disparaître". (Belga)