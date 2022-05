Meeting de Nairobi - Débuts outdoor pour Rosius et Vervaet, et une quatrième place pour Sterckendries

Rani Rosius et Imke Vervaet ont lancé leur saison outdoor samedi au World Athletics Continental Tour à Nairobi au Kenya, sur 100 et 200 mètres respectivement. Vanessa Sterckendries a terminé quatrième au lancer du marteau.Rani Rosius a terminé 6e du 100 mètres. Avec 11.40, elle a terminé seulement 7 centièmes de seconde au-dessus de son record personnel. La course s'est néanmoins déroulée à une altitude de 1800 mètres, très favorable aux sprinters. Les championnats européens de Munich requièrent un chrono de 11.24. Imke Vervaet était également 6e dans le 200 mètres. Avec 23.27, elle est restée 22 centièmes au-dessus de son record personnel. Pour l'Euro, il faut courir en 23.05. Au lancer du marteau, Vanessa Sterckendries a terminé quatrième. Avec ses 67m57, elle a échoué à plus de 2 mètres sous son propre record national, qui est de 69m91. Elle a besoin de réussir un lancer à 71m80 pour aller à Munich. (Belga)