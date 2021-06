Meeting européen EAP de Nivelles - Les Olympiens Bolingo, Thiam et Crestan en grande forme au parc de la Dodaine

La 34e édition du Meeting internationale de Nivelles a permis à Cynthia Bolingo, Nafissatou Thiam et Eliott Crestan, tous trois déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, de tester leurs états de forme avec succès.Bolingo, qualifiée sur 400 mètres pour les JO, a signé à Nivelles le minimum sur 200 mètres (22.79) améliorant de 28/100e son record personnel. Elle s'est aussi imposé dans le 100 m avec là aussi une meilleure performance en carrière (11.28) de quoi devenir la ée performeuse belge de l'hsitoire. Nafissatou Thiam a couru le 200 mètres en 24.48, assez près de son record personnel (24.37). La championne olympique de l'heptathlon s'est estimée satisfaite de sa prestation nivelloise « qui lui donné de bonnes informations » dans le cadre de son entraînement en vue des JO. Eliott Crestan, qui a réalisé le minimum olympique sur 800 mètres il y a une semaine au Brussels Grand Prix, a battu son record personnel à Nivelles sur 400 mètres (47.02) où il a voulu insérer une course de vitesse dans sa préparation pour le 800 mètres olympique. Tibo De Smet (RC) a quant à lui réussi le minimum qualificatif sur 800 mètres (1:47.63, min. 1:47.76) pour les championnats d'Europe espoirs (U23) de Tallinn (8-11 juillet). On notera encore les 3:43.34 de Pierre-Antoine Balhan devant Soufiane Bouchikhi (3:46.01) sur 1500 m, le record personnel de Hanne Maudens (53.48 contre 53.78) sur 400 mètres, les 11.62 de Mariam Oulare sur 100 mètres, à 1/100e de seconde du minimum qualificatif (11.61) pour l'Euro des juniors à Tallinn (15-18/07). Lucie Grandjean s'est imposée sur 1500 mètres (4:24.05), Chloe Henry a remporté le concours de perche (4m01). (Belga)