Meeting international de la Province de Liège - Nafissatou Thiam: "Je me sens de mieux en mieux"

Presque voisine proche du stade de Naimette-Xhovémont, où s'est déroulé mercredi soir le Meeting international de Liège, Nafissatou Thiam s'est rassurée dans le 100 mètres haies, qui était sa dernière compétition pré-olympique. La championne olympique, qui défendra son titre de l'heptathlon aux JO de Tokyo, s'est classée 5e en 13.64, après une finale de course peu limpide."J'ai un sentiment un peu mitigé à cause de ma fin de course à Liège", a indiqué Nafissatou Thiam. "J'ai pris un bon départ et j'ai livré une belle première partie de course. J'ai malheureusement ralenti sur les 3 ou 4 dernières haies car je les ai abordées trop près. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma première partie de course, j'avais l'explosivité, la vitesse, ce que je dois encore travailler prochainement car je ne l'ai pas vraiment fait ces derniers temps. C'est donc positif. Ce qu'il est moins, c'est ma fin de course: au moins, je le sais, je dois y travailler. A Tokyo, je devrai rester concentrée sur ma course, sans m'occuper des autres concurrentes. Quand je termine bien mes courses, comme je l'ai fait à Leiden, c'est que je suis première et que je ne m'inquiète pas des autres. Ce qui est aussi rassurant, c'est que mes douleurs au genou, que je ressentais encore dimanche au championnat national, ne sont presque plus là. Je sens que j'en serai bientôt débarrassée: je vais encore attendre une semaine pour reprendre les sauts en hauteur à l'entraînement, je ferai autre chose en attendant. Ca me fait aussi du bien dans le tête de savoir ce que je dois peaufiner après mes six compétitions récentes. J'ai toujours un gros stress de me blesser avant l'échéance. Mais nous avons bien géré tous mes petits pépins physiques et je suis contente, je me sens de mieux en mieux malgré la fatigue des compétitions. Il faut que j'arrive à encore un déstresser dans la tête. Mais je suis en confiance et rassurée". (Belga)