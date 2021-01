Meilleure performance mondiale de l'année au pentathlon pour Noor Vidts qui ira à l'Euro

Noor Vidts a réussi la meilleure performance mondiale de l'année au pentathlon samedi et dimanche à Aubières en France réussissant un total de 4.665 points. La confirmation officielle doit encore tomber, mais l'athlète du club de Vilvorde, 24 ans, pourra prendre part aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle du 5 au 7 mars à Torun en Pologne.Noor Vidts avait bien entamé son parcours en France avec 8.33 sur 60m haies et 1m82 à la hauteur. Elle fut un peu en deça au poids avec 12m94. Elle réussit cependant un record personnel à la longueur avec un bond à 6m42, ainsi que sur 800m (2:14.30). Le record de Belgique est toujours détenu par Tia Hellebaut (4.877 pts). Nafissatou Thiam a déjà réussi de son côté un total de 4.870 points. Douze athlètes belges sont qualifiés pour l'Euro. Six, dont Nafi Thiam, sont invités sur base de leurs performances en plein air. Les autres sur base de leurs prestations en salle. (Belga)