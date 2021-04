Memorial d'Aloja à l'aviron - A nouveau l'argent pour le deux de couple légers de Colpaert-Vyvey à Piediluco

Seul le deux de couple poids légers de Marlon Colpaert et Tibo Vyvey est monté sur le podium des régates organisées dimanche au Mémorial Paolo d'Aloja d'aviron, à Piediluco, dans le centre de l'Italie. Déjà médaillé d'argent samedi, le duo a remis le couvert en finale A, tandis que les 5 autres rameurs belges ont dû se contenter de places d'honneur.Comme samedi, Colpaert et Vyvey, champion d'Europe espoirs en titre, ont dû s'incliner en finale A devant les mêmes rameurs italiens. L'Ostendais de 21 ans et le Brugeois de 20 ans ont à nouveau terminé à un peu plus de 2 secondes de Patrick Rocek, double champion d'Europe du quatre de couple poids légers, et Gabriel Soares, tout récemment sacré vice-champion d'Europe du skiff légers à Varèse. Les Liégeois Maxime André et Gaston Mercier ont quant à eux pris la 4e place des 5 engagés en deux de couple chez les lourds, derrière 2 équipes italiennes et une autre chilienne. Médaillé d'argent samedi en skiff messieurs, mais écarté ensuite de la finale A de dimanche après les séries, le Brugeois Tristan Vandenbussche s'est consolé en remportant sa finale B, comme le deux de couple féminin de Caitlin Govaert et Mazarine Guilbert, se classant tous 9e des courses dominicales. (Belga)