Mémorial Van Damme - Christine Mboma gagne le 200m, Sha'Carri Richardson doit se contenter de la 4e place

La Namibienne Christine Mboma a dominé le 200m de la 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.Dans l'une des épreuves phares du meeting, Mboma a fini très fort pour l'emporter en 21.84 et devancer la Jamaïquaine Shericka Jackson, 2e en 21.95. Jackson avait fini en bronze sur le 100m à Tokyo. Dina Asher-Smith, de retour d'une blessure aux ischio-jambiers encourue aux JO de Tokyo, a terminé 3e en 22.04, son meilleur chrono cette saison. La Britannique n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m et s'est ensuite retirée du 200 m en larmes à Tokyo, mais elle avait tenu à disputer le relais 4X100, en bronze en finale. Côté belge, Imke Vervaet a pris la 6e place en 23.28, elle qui a déjà couru en 23.05, et Rani Rosius la 8e place en 23.79, à 3/10e de son record personnel. À défaut d'avoir participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, en raison d'un test positif au cannabis, l'Américaine Sha'Carri Richardson, 21 ans, était à Bruxelles, mais elle a du se contenter de la 4 place en 22.45. Elaine Thompson-Herah, première femme de l'histoire des Jeux Olympiques à conserver les titres du 100 et 200 mètres, avait déclaré forfait en raison d'une gêne au tendon. La Jamaïquaine avait signé à Eugène, le 20 août, le deuxième meilleur temps de l'histoire sur 100m en 10.54, à 5/100es du vieux record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner. (Belga)