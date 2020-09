Memorial Van Damme - Julien Watrin 5e et Jonathan Borlée 7e du 200 m remporté par Eseosa Fostine Desalu

Julien Watrin a pris la 5e place et Jonathan Borlée la 7e place du 200 m masculin du 44e Memorial Van Damme, disputé vendredi dans un stade Roi Baudouin vide, en raison de la pandémie de coronavirus.L'Italien Eseosa Fostine Desalu s'est imposé en 20.39, devant le Slovaque Jan Volko (20.81) et le Tchèque Jiri Polak (20.89). Julien Watrin a couru en 21.04, Jonathan Borlée en 21.30. Jonathan Borlée, blessé à l'ischio-jambier le 16 août aux championnats de Belgique, a finalement pu prendre le départ du meeting bruxellois de Ligue de Diamant, au contraire de ses deux frères Kevin et Dylan, qui ont mis un terme à leur saison. (Belga)