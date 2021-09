Mémorial Van Damme : Mahuchikh gagne devant Lasitskene, Nafi Thiam (1m92) 6e à la hauteur

Nafi Thiam a clôturé sa saison par une 6e place à la hauteur lors de la 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles.La double championne olympique à l'heptathlon a réussi un saut à 1m92 manquant ensuite trois essais à 1m95 dans un concours remporté l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, en bronze aux JO de Tokyo, avec un saut à 2m02. La championne olympique et championne du monde, la Russe Mariya Lasitskene a dû se contenter de la deuxième place avec un saut à 2m00, manquant ensuite un essai à 2m02 et deux essais à 2m04. Nafi Thiam, de son côté, avait passé aisément 1m80, 1m84 et 1m88 à son premier essai, et 1m92 à son second. La barre à 1m95 fut un peu trop haute pour elle. A l'instar des six autres médaillés olympiques des Jeux de Tokyo, Nafissatou Thiam, 27 ans, avait été mise à l'honneur avant le meeting où elle fut saluée par un public, d'environ 20 à 25.000 spectateurs, enfin de retour. Le concours fut une véritable répétition de la finale olympique avec la présence des cinq premières de Tokyo, à savoir, dans l'ordre, Mariya Lasitskene, l'Australienne Nicola McDermott, les Ukrainiennes Yaroslava Mahuchikh et Irina Gerashchenko, et l'Australienne Eleanor Patterson. Au final, Nicola McDermott a pris la 3e place (2m00). (Belga)

