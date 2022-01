Mercato - Aaron Ramsey prêté aux Rangers

Le Gallois Aaron Ramsey terminera la saison aux Rangers, en Ecosse, où il est prêté avec option d'achat par la Juventus.Ramsey, 31 ans, avait rejoint la Juventus en 2019, après huit saisons passées à Arsenal. Il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire, totalisant 70 rencontres et 6 buts. Cette saison, il compte trois présences en championnat et deux Ligue des Champions. Le milieu de terrain a porté le maillot de l'équipe nationale galloise à 71 reprises, pour 20 buts, contribuant au superbe parcours de l'Euro 2016, terminé en demi-finales, et participant à l'Euro 2020. (Belga)