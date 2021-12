Mercato cycliste: Mikel Nieve rejoint Caja Rural-Seguros RGA

Mikel Nieve s'est engagé avec Caja Rural-Seguros RGA, a indiqué la formation espagnole mercredi. Le coureur basque de 37 ans, qui n'a pas été conservé par l'équipe BikeExchange, retrouve ainsi une équipe dont il avait porté le maillot chez les amateurs avant de passer professionnel en 2008."Ce sera spécial de revêtir à nouveau le maillot de Caja Rural-Seguros RGA, l'équipe où j'ai appris à devenir un coureur cycliste", déclare Mikel Nieve. "Depuis, l'équipe a grandi, tandis que j'ai pu faire partie d'autres équipes, avec des langues et des cultures différentes. Ca fait du bien de revenir à la maison. Je veux transmettre mon expérience à mes jeunes coéquipiers et les aider dans leur progression. A titre personnel, je veux profiter du vélo, après une année 2021 marquée par plusieurs chutes". Mikel Nieve compte cinq victoires à son palmarès. Trois d'entre elles sont des victoires d'étape au Giro (en 2011, 2016 et 2018), une course dont il a terminé meilleur grimpeur en 2016. Il a aussi enlevé une étape de la Vuelta en 2010 et une étape du Critérium du Dauphiné en 2014. L'Espagnol a participé à 22 grands tours, terminant deux fois dans le top 10 au Giro (10e en 2011 et 2012) et trois fois dans les dix premiers du Tour d'Espagne (10e en 2011, 8e en 2015, 10e en 2019). Au Tour de France, son meilleur classement est une 12e place en 2013. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.