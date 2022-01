Mercato - Le Beerschot met fin au prêt d'Abdoulie Sanyang

Le Beerschot a mis fin au prêt du Gambien Abdoulie Sanyang qui retourne dans son pays natal à la Superstars Academy, a annoncé le club anversois lundi.Sanyang, 22 ans, était arrivé au Beerschot durant l'été 2020 pour un prêt de deux ans. L'attaquant gambien a inscrit un but en 31 rencontres pour les Rats en un an et demi. (Belga)