Merkel appelle les Etats-Unis à ouvrir le "marché" et permettre des exportations

Angela Merkel a redit samedi son opposition à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid et appelé les Etats-Unis à ouvrir le "marché" pour permettre des exportations de vaccins et de leurs composants."Je souhaite que maintenant qu'une grande partie de la population américaine a été vaccinée, nous puissions avoir un libre échange de composants et aussi une ouverture du marché des vaccins", a déclaré lors d'une conférence de presse la chancelière allemande à l'issue d'un sommet informel des dirigeants européens. "L'Union européenne a toujours exporté une grande partie de sa production dans le monde et cela devrait donc aussi devenir la règle, pour ainsi dire", a fait valoir Mme Merkel. Le président français Emmanuel Macron avait lui aussi samedi appelé les "Anglo-saxons" à arrêter de "bloquer" les exportations. Il avait souligné que sur 110 millions de doses produites en Europe, l'UE en avait exporté 45 millions et gardé 65 millions. Dans le même temps, avait-il déploré, "100% des vaccins produits aux Etats-Unis d'Amérique vont au marché américain". La chancelière allemande a par ailleurs réitéré son opposition à une levée des brevets sur les vaccins, proposée par l'administration de Joe Biden. "J'ai une nouvelle fois précisé que je ne pense pas que la levée des brevets soit la solution pour rendre les vaccins disponibles à un plus grand nombre de personnes", a expliqué Mme Merkel. "Je crois que la créativité et l'innovation des entreprises sont nécessaires et pour moi, cela inclut les brevets", a-t-elle ajouté. Le pape François a lui apporté samedi son soutien à la proposition de levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19, afin d'accélérer la diffusion de vaccins aux pays pauvres. (Belga)