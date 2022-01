Mertens fera son entrée en lice mardi : "Zvonareva a beaucoup d'expérience"

Elise Mertens (WTA 26) sera la dernière joueuse du quintette féminin belge présent à Melbourne à faire son entrée en lice à l'Open d'Australie. La Limbourgeoise, 26 ans, demi-finaliste en 2018 et lauréate en double l'an dernier, ne jouera ainsi son premier tour que mardi. Tête de série N.19 du tableau, elle rencontrera la Russe Vera Zvonareva (WTA 91), 37 ans, ancienne n°2 mondiale, finaliste de Wimbledon en 2010 et de l'US Open en 2011."Zvonareva est une joueuse qui a beaucoup d'expérience. Je l'ai déjà rencontrée à Linz, mais cela remonte à l'automne 2020 (NdlR : victoire 6-4, 5-7, 6-2 au deuxième tour). Elle ne fait peut-être pas partie des joueuses les plus puissantes du circuit, mais elle ramène énormément de balles. Je suis contente d'avoir pu jouer Sydney après ma blessure à la cuisse, car je voulais avoir des matches. Je n'en attendais pas énormément non plus, vu que je n'avais pas pu bouger pendant quelques jours. Mais là, j'ai le sentiment que la préparation s'est bien déroulée et que j'ai retrouvé mon niveau. En tout cas, je n'en suis pas loin." L'Open d'Australie sera aussi le premier tournoi du Grand Chelem d'Elise Mertens avec son nouveau coach. Après avoir formé à deux reprises un duo assez fructueux avec Robbe Ceyssens, la N.1 belge s'est aujourd'hui engagée avec Simon Goffin, le frère de David (ATP 45), qui jouera également mardi, contre le Britannique Daniel Evans (ATP 26). "Je pense que le courant passe bien avec Simon", a-t-elle poursuivi. "On essaie d'amener plus d'agressivité dans mon jeu, avec un bon service et une balle trois percutante (NdlR : la première balle après le retour de l'adversaire). Et aussi de garder un jeu de jambes très dynamique." (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.