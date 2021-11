Météo - Alerte jaune pour des conditions glissantes au sud du pays

L'Institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune lundi soir pour des conditions glissantes en provinces de Liège, Namur et Luxembourg, avec de la neige et du verglas, jusqu'en matinée mardi.L'institut signale que dans le courant de la nuit, quelques averses hivernales pourront encore temporairement se produire en Ardenne. En seconde partie de nuit et mardi matin, l'arrivée d'une perturbation donnera temporairement lieu à des chutes de neige au-dessus de 300-400 m avec un cumul additionnel de 0 à 6 cm, poursuit la communication de l'IRM. Une alerte jaune suggère que les critères de 1 à 5 cm en 6h et/ ou de 5 à 10 cm en 24h pourraient alors être atteints sur une partie des provinces de Liège et de Luxembourg. Par ailleurs, les températures resteront voisines ou légèrement inférieures à 0 degré en Ardenne, avec par conséquent, toujours un risque de plaques de glace ou de givre par endroits. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.