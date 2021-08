Météo - Août débute sous la pluie

Des averses arroseront encore la Belgique dimanche, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la matinée. Elles débuteront dans l'extrême ouest et le nord-ouest du pays, gagneront l'intérieur des terres dans le courant de la journée et atteindront l'est et la Lorraine belge durant l'après-midi et la soirée. Les maxima, assez frais, se situeront entre 17 et 22°C, sous un vent modéré. L'IRM a émis une alerte jaune pour les orages dimanche après-midi sur l'ensemble de la Belgique.Lundi, une zone d'air humide et instable stagnera sur le territoire. Des pluies ou des averses pourront de nouveau tomber en de nombreux endroits, accompagnées localement d'un risque de quelques coups de tonnerre. Le mercure stagnera entre 17 et 19°C sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 19 et 21°C ailleurs. Les températures évolueront peu mardi, avec des maxima de 17 à 22°C. L'atmosphère restera instable sur la partie sud-est du pays avec des averses, pouvant localement prendre un caractère orageux. En revanche, sur la partie nord-ouest, le temps pourrait rester généralement sec avec possibilité d'éclaircies l'après-midi. (Belga)