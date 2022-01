Météo - Bruine et grisaille au menu des prochains jours

Les champs nuageux d'altitude domineront le ciel ce mardi matin. Les routes pourraient être glissantes avec quelques plaques de givre, sauf sur l'extrême ouest du pays. En Ardenne, le brouillard givrant sera tenace, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures maximales oscilleront autour de 0 degré en Ardenne et 4 à 5 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré qui soufflera de direction sud.En soirée et pendant la nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest sur l'ensemble du territoire. Une perturbation distillera ensuite de faibles bruines voire quelques précipitations hivernales à partir du nord-ouest vers le centre du pays. Sur la moitié sud-est, le temps restera sec. Les minima se situeront entre -7 degrés en Hautes-Fagnes, 0 degré dans le centre et 4 degrés au littoral. Le vent sera faible et souffera de secteur sud-ouest. Au littoral, il sera modéré et s'orientera au secteur nord en fin de nuit. Mercredi, la journée sera marquée par quelques bruines, avant le retour d'un temps sec mais gris les jours suivants. Les températures ne devraient pas dépasser 4 à 5 degrés dans le centre du pays. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.